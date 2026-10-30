ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ; ୩୧ରେ ଅବପାତ, ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା !
IMD Low Pressure Formed: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ୩୧ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେବ ଅବପାତ । ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 30, 2026 at 5:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ।
୩୧ରୁ ୨ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ:
ଏପଟେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହାପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୨୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
Sub: - Low Pressure Area over south Andaman Sea and adjoining Andaman & Nicobar Islands Yesterday’s Low Pressure Area over south Andaman Sea & neighbourhood moved west-northwestwards and lay over South Andaman Sea and adjoining Andaman & Nicobar Islands at 0830 hrs IST of today, the 30th October 2026. It is very likely to continue to move west northwestwards and concentrate into a depression over southeast Bay of Bengal and adjoining areas of Andaman & Nicobar Islands & Andaman Sea around 31st October. Thereafter, it is likely to move west-northwestwards towards Andhra Pradesh coast during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2026
ବାତ୍ୟା ଚେତାବନୀ:
ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି,"ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତା ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ । ତେବେ ଏହାର ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।"
Warning for Odisha. Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-6 & Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/qBPcQrqi47— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 30, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ପ୍ରଣାଳୀର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧିରେ ପବନର ଉଚ୍ଚତା ଭିତ୍ତିକ ବେଗ ଓ ଦିଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ତୀବ୍ରତାର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।"
ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
Warning for Odisha. Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-6 & Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/qBPcQrqi47— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 30, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଶିଶୁସନ୍ତାନ ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ