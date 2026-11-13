ETV Bharat / state

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ: 17ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ

Low Pressure Bay Of Bengal: ନଭେମ୍ବର 14(ଆସନ୍ତାକାଲି) ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । 15 ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛିl

LOW PRESSURE FORMED BAY OF BENGAL
ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦୁଇ ମହିଳା ଛତା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି(ନଭେମ୍ବର 14) ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିବ ବର୍ଷା । ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD

ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ?
ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ । ନଭେମ୍ବର ୧୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ।’


ଲଘୁଚାପର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠୁ ବର୍ଷା ହେବ ?

ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରୁ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖାଯିବା ସହ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ୧୮ରୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ । ଏହାସହ ଗତିପଥ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ:

ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବିପଦ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପ୍ରଭାବର ଆଶଙ୍କା ଏବେ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ । ନଭେମ୍ବର ୧୭ ଯାଏଁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିପାରେ । ଫଳରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ! ଆଗକୁ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

LOW PRESSURE BAY OF BENGAL
ODISHA WEATHER UPDATE
IMD ODISHA RAIN ALERT
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ
ଓଡିଶା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଆଇଏମଡି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.