ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ: 17ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ
Low Pressure Bay Of Bengal: ନଭେମ୍ବର 14(ଆସନ୍ତାକାଲି) ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । 15 ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛିl
Published : November 13, 2026 at 11:34 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି(ନଭେମ୍ବର 14) ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିବ ବର୍ଷା । ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD ।
ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ?
ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ । ନଭେମ୍ବର ୧୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ।’
ଲଘୁଚାପର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠୁ ବର୍ଷା ହେବ ?
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରୁ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖାଯିବା ସହ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ୧୮ରୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ । ଏହାସହ ଗତିପଥ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ:
ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବିପଦ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପ୍ରଭାବର ଆଶଙ୍କା ଏବେ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ । ନଭେମ୍ବର ୧୭ ଯାଏଁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିପାରେ । ଫଳରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର