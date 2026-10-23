ETV Bharat / state

IMD Cyclone Alert: ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 28 ସକାଳେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା

ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ।

Low Pressure Formed
ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 26ରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : October 23, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତାକାଲି(24 ଅକ୍ଟୋବର) ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ । ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

26ରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି(23 ଅକ୍ଟୋବର) ସକାଳ 5.30 ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତ(Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହାପରେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଆଇଏମଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ....

  • ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ
  • 26ରେ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା
  • 28 ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
  • ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ
  • ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
  • 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
  • 28 ରୁ 29 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
  • ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି IMD କହିଛି
  • ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି (୨୩ ଅକ୍ଟୋବର)ସକାଳ ୦୫:୩୦ଟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ 'ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏବଂ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।’

କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ?

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନ ( ଅକ୍ଟୋବର 27 ଓ 28) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ । ଏହି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କେତେ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ?

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଝଡ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 35-45ରୁ 55 କିମି ରହିପାରେ । ଆସନ୍ତାକାଲି (24 ଅକ୍ଟୋବର) ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବଢିପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପାଖ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70-80 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ଝଟକା ପବନ ବେଗ 90 କିମି ଛୁଇଁପାରେ ।

କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ ?

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ୨୬ ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।

ସେହିପରି ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ

ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 23, 2026 at 1:29 PM IST

TAGGED:

CYCLONE ALERT
BAY OF BENGAL CYCLONE ALERT
IMD LOW PRESSURE
ବାତ୍ୟା
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.