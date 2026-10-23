IMD Cyclone Alert: ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 28 ସକାଳେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ।
Published : October 23, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତାକାଲି(24 ଅକ୍ଟୋବର) ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ । ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
26ରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି(23 ଅକ୍ଟୋବର) ସକାଳ 5.30 ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତ(Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହାପରେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Dr. Mrutyunjay Mohapatra, DG, India Meteorological Department (IMD) #imd #weatherupdate #india #rain #rainfall #heavyrain #heavyrainfall #weatherupdate @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA https://t.co/BNshF45DKK— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଆଇଏମଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ....
- ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ
- 26ରେ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା
- 28 ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ
- ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
- 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- 28 ରୁ 29 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି IMD କହିଛି
- ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି (୨୩ ଅକ୍ଟୋବର)ସକାଳ ୦୫:୩୦ଟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ 'ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏବଂ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।’
କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ?
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନ ( ଅକ୍ଟୋବର 27 ଓ 28) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ । ଏହି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେତେ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ?
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଝଡ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 35-45ରୁ 55 କିମି ରହିପାରେ । ଆସନ୍ତାକାଲି (24 ଅକ୍ଟୋବର) ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବଢିପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପାଖ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70-80 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ଝଟକା ପବନ ବେଗ 90 କିମି ଛୁଇଁପାରେ ।
କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ ?
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ୨୬ ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।
ସେହିପରି ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ
ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର