ETV Bharat / state

Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରେକର୍ଡ

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା । ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

Rain Alert
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 8:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ (ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 18 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ, ରାଉରକେଲାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ କେଉଁଝରଗଡ଼ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି । ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ଭାରିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 246.6 ମିମି ବୃଷ୍ଟିପାତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା 1908ରୁ ଏଯାବତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଯା ସ୍ଥିତି:

ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ତିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଉତ୍ତର-ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର; ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA RAIN NEWS
RAIN
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା
RAIN IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.