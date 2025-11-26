ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯୋଡ଼ା ଅବପାତ, ଓଡିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ବାତ୍ୟା ରୂପ । ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ।
Published : November 26, 2025 at 7:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ । ଏବେ 2 ଟି ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି (26 ତାରିଖ ସକାଳ) ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ୨୮ କିମ୍ବା ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିବ ।
IMD Weather Warning :— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2025
The well-marked low-pressure area near Malaysia has intensified into a depression over the Strait of Malacca.
Another low-pressure area persists over the Southwest Bay of Bengal, South Sri Lanka & adjoining Equatorial Indian Ocean.
Stay alert & follow… pic.twitter.com/4waHBLmrN1
କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି 2 ଟିଯାକ ସିଷ୍ଟମର ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବୋଲି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
କୋମୋରିନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ । ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗାମୀ 24ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ, ଦକ୍ଷିଣ–ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତମହାସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ (well marked) କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ (depression) ର ରୂପନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
(A) Deep Depression over Strait of Malacca— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2025
The depression over Strait of Malacca moved nearly westwards in past 6 hours with a speed of 10 kmph, intensified into a deep depression and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 25th November, 2025 over the same region near…
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ,"ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମଲାକ୍କାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କମୋରିନ ଏବଂ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବିଷୁବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ରହିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର- ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
(B) Low pressure area over southwest Bay of Bengal and adjoining areas of South Sri Lanka & Equatorial Indian Ocean The low-pressure area over southwest Bay of Bengal and adjoining areas of South Sri Lanka & Equatorial Indian Ocean persisted over the same region at 2330 hours… pic.twitter.com/OLMngLqDco— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2025
ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି 2ଟି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର