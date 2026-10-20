ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପ୍ରଭାବିତ !
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ କୌଣସି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 20, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଶଙ୍କା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟ ଆକଳନ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏପଟେ ଆମେରିକାର GFS ଓ ୟୁରୋପର ECMWF ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଛି ଅବପାତ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ । ଏପରିକି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସେନେଇ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ କୌଣସି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ୟେଲୌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଆକଳନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ । ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ ।
ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ପାକଳ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ଡର ବଢାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର