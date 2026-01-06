ETV Bharat / state

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 6, 2026 at 10:33 AM IST

Updated : January 6, 2026 at 11:07 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୫ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଏହାସ କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା କି ନାହିଁ ବର୍ଷା କେବେଠୁ ହେବ ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ । ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଭାରତ ମହାସାଗର ମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପସିଛି । ଏପରିବି ଅମଳ ଧାନ କାହାର ଖଳାରେ ତ କାହାର ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ।

ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲୁଆ ପବନ ସହ ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ୨ ଦିନ ହେବ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶୀତର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ୪ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କାରଣ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଅର୍ଥାତ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗିର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ କଟକରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଏହି ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : January 6, 2026 at 11:07 AM IST

ODISHA WEATHER UPDATE
LOW PRESSURE IN BAY OF BENGAL
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି
LOW PRESSURE IN BAY OF BENGAL

