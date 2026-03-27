ଏପ୍ରିଲରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ହେବ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଲଟେରୀ ହେବ । ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 27, 2026 at 7:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ହେବ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଲଟେରୀ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଲଟେରୀ କରାଯିବ । ଗତ ଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଙ୍କ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ସରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ୨ ମାସ ମିଳିବ । ୩ ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧନ ଥିବାରୁ ଅନ ସପ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ହେଲେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ଯେତିକି ଅଫ ସପ ଥିଲା, ସେ ସବୁର MGER ସ୍ଥିର ହେବ । ଏମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ନୂଆ ନୀତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧିକୁ ସରକାର ଆଉ ୨ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ପାରଦର୍ଶିତାର ସହ ଲଟେରୀ ହେବ । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଟିମ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ୩ ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧନ ଥିବାରୁ ଅନ ସପ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ହେଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ।"
ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ସରକାର ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ‘ଡି ଆଡିକ୍ସନ ସେସ' ବା ନିଶା ନିବାରଣ କର ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଚାଲିବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘରକୁ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ବା ‘ହୋମ ଡେଲିଭରି’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ ଶୁଳ୍କରେ ୧୦ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ମଦର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ‘ଏମଜିକ୍ୟୁ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପରିମାଣ'କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରହୁଥିବା ଅଯଥା ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅବୈଧ ‘କୁଚିଆ’ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଆଉଟ-ଷ୍ଟିଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଏଫଏସଏସଏଆଇ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରୁଥିବା ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆ ନୀତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମଦର ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ‘ଟ୍ରାକ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେସ' ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ । ସମସ୍ତ ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ଓ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ତଦାରଖ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ତ୍ରୈବାର୍ଷିକ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମଦ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମେ' ୩୧ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବା IMFL OFF ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବା CL ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧିକୁ ସରକାର ଆଉ ୨ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ୩୧ ମେ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫ରେ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ବିଚାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପାଇଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି’ ଓ ଆନୁପାତିକ MGQ/MGER ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବେଭାରେଜ କର୍ପୋରେସନ ବାOSBCL କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
