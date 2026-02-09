ETV Bharat / state

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଅଘଟଣ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଲୋକସେବା ଭବନର ଆଇନ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ ।

Lord Lingaraj Jagar Yatra Preparations law Minister Reviews Safety Rituals
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ମହାଦେବଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅବହେଳା ଅକ୍ଷମଣୀୟ । ଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭିଡ଼ ଜମିବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ । ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସେହିପରି ଅଘଟଣ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପର୍ବ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବନୟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେବାୟତ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ‌ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ବ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚ଼ନା କରିଛନ୍ତି ।

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)



ବୈଠକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହ ସଠିକ ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଶୂନ୍ୟ ଅଘଟଣକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା, ପାରିପାର୍ଶ୍ବକ ରାସ୍ତାଗୁଡିକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।



ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୨ରୁ ୩ ଥର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଶିବରାତ୍ରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଯଥାବିଧିରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖ ରାସ୍ତାର କାମ, ମହାନଗରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ।"

ga
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)



ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ମହାଦୀପ ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଷଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦିନତମାମ ଆୟୋଜନ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଯାହା ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇଟର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"



ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଦିନ ଯାନିଯାତ୍ରା ସେହିଦିନ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସେବାୟତ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ଭଜନ ସମାରୋହ ୫୫ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି । ମୁମ୍ବାଇ ଓ ରାଜ୍ୟ କଳାକାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ।"



ଭକ୍ତ ପୂଜା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାଗର ଓଷା କରୁ । ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ବସୁ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଠେଲାପେଲା ହୁଏ । ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ।"

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)



ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଧା ରଘୁପତି ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, "ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତି ଠିକ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାରଣ ଗହଳିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପକେଟମାର ମଧ୍ୟ ମାତନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଦୀପ ଉଠିବା ସମୟରେ ସେବାୟତ ପଡି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥର ଯେମିତି ସେହିପରି କିଛି ନହୁଏ, ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।"



ବୈଠକରେ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ, ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଜେନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ଗଣ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରମୁଖ ସେବା ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ଜଳ ନିଗମ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

