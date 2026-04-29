ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା; ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ହୋଇପାରିଲାନି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଚାପ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ । ଜୋର ଧରିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 29, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 11:00 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ରାତ୍ରି ଚାପ ନୀତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଉଭୟ ସେବାୟତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପରେ ବିଜେ ହୋଇ ସାରିଥିବାବେଳେ ଜଳକ୍ରୀଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚାପ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାପ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟରେ ଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ରାତ୍ରି ଚାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏପରିକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ । ଏଣୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଅମିତ୍ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରୀ ଚାପ ନୀତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ । ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା । ଏଠାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲେ ସେ କାହାର ଗର୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବେନି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା । ପ୍ରଶାସନ ସେବକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରୁ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି । ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜର ସେବାପୂଜା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ସବୁ ସେବକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମୁଁ ସବୁ ସେବକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ଉଲଘଂନ କଲେ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ଆମେ ବହୁତ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ।"
ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଥର ବୈଠକ ବସୁଛି । ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ । କାହା ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ସେନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
