ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା; ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ହୋଇପାରିଲାନି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଚାପ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ । ଜୋର ଧରିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଚାପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 10:48 PM IST

|

Updated : April 29, 2026 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ରାତ୍ରି ଚାପ ନୀତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ‌‌ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଉଭୟ ସେବାୟତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପରେ ବିଜେ ହୋଇ ସାରିଥିବାବେଳେ ଜଳକ୍ରୀଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚାପ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାପ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟରେ ଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ରାତ୍ରି ଚାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏପରିକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ । ଏଣୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଅମିତ୍ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରୀ ଚାପ ନୀତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ । ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା । ଏଠାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲେ ସେ କାହାର ଗର୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବେନି ।"


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା । ପ୍ରଶାସନ ସେବକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରୁ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି । ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜର ସେବାପୂଜା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ସବୁ ସେବକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମୁଁ ସବୁ ସେବକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ଉଲଘଂନ କଲେ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ଆମେ ବହୁତ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ।"


ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଥର ବୈଠକ ବସୁଛି । ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ । କାହା ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ସେନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାପ ଉପରେ କେଉଁ ସେବାୟତ ରହିବେ ନ ରହିବେ ସେ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଆମେ କଥା ହୋଇଛୁ । ତେବେ ଆଗକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟରେ କିଏ ଦାୟୀ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ମଗାଇଛୁ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
କେବଳ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣା ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନୀତି ସବ କମିଟି ସହିତ ବୁଧବାରିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କମିଟି ଗଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା

TAGGED:

ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଚାପଖେଳ ବିବାଦ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା
CHANDAN YATRA PURI
CHANDAN YATRA DISPUTE
CHAPA KHELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.