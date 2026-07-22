ETV Bharat / state

ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ: ଆଜି ଦୁଇ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ

ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Dakshina Moda of devi subhadra chariot
ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 8:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ରଥକୁ ଆସିବା ପରେ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ବାରରେ ରଥକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ

ତେବେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଏଣୁ ଆଜି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଆଯିବ। ତେବେ ମାତ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆଗମନ ଜାରି ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରମା ବଡିସଲ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଦର୍ଶନ କଲି। ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତଥା ମାଉସୀ ଘର କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି’’।

ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡ ରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ଭକ୍ତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି’’।

ଯାଜପୁର ଆସିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ହେଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହାତଛଡା କରିବା କଥା ନୁହେଁ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା: ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଓ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026 PHOTOS
LIVE RATH YATRA 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.