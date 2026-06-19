ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ମୋହନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ
ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 19, 2026 at 11:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୩ ମାସ ହେବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡାର ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଉ କେହି ଆଖି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ନବୀନ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୩ ମାସ ହେବ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନମିଳିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।"
ନବୀନ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୩ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକେ ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଅନାହାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ସାବିତ୍ରୀ ଡୋରା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ନପାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ସଫ୍ଟୱେର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବା ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଆଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବଳି ଚଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ନବୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ । ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିଜେପି ସରକାରର ଏଇଆ କ'ଣ ଫାଇଦା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତାକୁ ବି ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ।
ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ହତାଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କିଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ କିଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଭୋକ, ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜନମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ନଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।