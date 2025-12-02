ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଲୁଟେରା; ଲୁଟିନେଲେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସପି ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡାକଘରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା।
Published : December 2, 2025 at 3:08 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲାଇଦେଲେ ଲୁଟିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଖାସ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସପି ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ବାସଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡାକଘରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଦେଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସପି ଙ୍କ ବାସଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଡାକ ଘରୁ ଲୁହା ବାକ୍ସ କାଟି ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେଲା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜା ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଡାକ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ବୌଦ୍ଧର ପୋଡ଼ପୋଡ଼ା ଛକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଥିଲେ ଏହି ଡାକଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1925 ମସିହାରେ ଉକ୍ତ ଡାକଘରକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧର ଏହି ଡାକ ଘର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିଲା। ଦେଶର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଜି ହଠାତ ଉକ୍ତ ଡାକ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସବୁଆଡେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ରାତିରେ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଛ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଡାକଘରେ ଥିବା ଆଇରନ ଚେଷ୍ଟକୁ କାଟି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ତମାମ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଫୋରେନସିକ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସବୁଠୁ ଗରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାକ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନା କୌଣସି ଜଗୁଆଳି, ନା ସିସିଟିଭି, ନା ଆଲାରାମ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡାକ ଘରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ମହଜୁଦ ରହିଲା, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଉକ୍ତ ଡାକଘରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ନୀଳମଣି ପ୍ରଧାନ, ଏଭଳି ଘଟଣା କୁନେଇ ଡାକ ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସହ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଡାକ ମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପହଂଚି ନଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଘୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘରର ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ