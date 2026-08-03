ETV Bharat / state

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ

ଗଜପତି ପୋଲିସ ବଡ଼ ଲୁଟ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

LOOT NEAR PARALAKHEMUNDI STATE BANK
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 8:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Paralakhemundi Loot ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଭଳି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Paralakhemundi Loot
ଜବତ ଟଙ୍କା (ETV Bharat)

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ବିରଞ୍ଚି ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପେଟେଲା ଦେବାଧାନମ (୪୦) ଏବଂ ଗୋଟେଲା ସାଲମାନ (୫୪) । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍‌ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"

Paralakhemundi Loot
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା (ETV Bharat)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଦିନ ସାଇଲଡା ଗ୍ରାମର ଏମ୍. ସୂରିୟା ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଲୁଟେରାମାନେ ସୂରିୟାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି, ଲୁଟେରାମାନେ ସୂରିୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

Paralakhemundi Loot
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା (ETV Bharat)

2 ଗିରଫ:

ଏନେଇ ସୂରିୟା ରାଓ ତୁରନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିଲ୍‌ଡରଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚୋରି କରିନେଲେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଘରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

PARALAKHEMUNDI LOOT
GAJAPATI INTERSTATE DACOITS
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଲୁଟ
ଗଜପତି ପୋଲିସ
GAJAPATI POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.