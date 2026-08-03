ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ
ଗଜପତି ପୋଲିସ ବଡ଼ ଲୁଟ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 3, 2026 at 8:03 AM IST
Paralakhemundi Loot ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଭଳି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ବିରଞ୍ଚି ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପେଟେଲା ଦେବାଧାନମ (୪୦) ଏବଂ ଗୋଟେଲା ସାଲମାନ (୫୪) । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଦିନ ସାଇଲଡା ଗ୍ରାମର ଏମ୍. ସୂରିୟା ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଲୁଟେରାମାନେ ସୂରିୟାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି, ଲୁଟେରାମାନେ ସୂରିୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
2 ଗିରଫ:
ଏନେଇ ସୂରିୟା ରାଓ ତୁରନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚୋରି କରିନେଲେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି