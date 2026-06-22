ETV Bharat / state

ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା

ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ବଂକୋଇ ଅଂଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବଂକୋଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳରେ ତିନୋଟି ଚୋରି ଏବେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

loot in bolgarh police station area
ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 4:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଘରେ ପଶିଲେ ଆଉ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିନେଲେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା । ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ବଂକୋଇ ଅଂଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବଂକୋଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳରେ ତିନି ତିନୋଟି ଚୋରି ଏବେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଠିକାଦାର ଶିବାଜୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ ଲୁଟେରାମାନେ କଳାକାନା ବୁଲେଇଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କର ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ 800 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ,ଦେଢ଼ କିଲୋ ରୁପା ଗହଣା, ନଗଦ ଏକ ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ । ଶିବାଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶା ସ୍ପ୍ରେମାରୀ ବେହୋସ କରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସଡିପିଓ, ଡଗ ସ୍ୱାର୍ଡ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଂଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ 294/2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ପୋଲିସ ମନା କରି ଦେଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବାଜୀ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୋର ପଶି ସ୍ପ୍ରେ ମାରି 800 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଦେଢ଼ କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନାଂହୁ । ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନକରିବା ଯୋଗୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିଵା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ।'

ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କରୁଣାକର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ରାସ୍ତା ସୁନାଖଳାରୁ ଧଳାପଥରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସମିତିସଭ୍ୟ ତଥା ଠିକାଦାର ଶିବାଜୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଛି । ବାଙ୍କୋଇ ଫାଣ୍ଡିରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଛି । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବ କରୁଛୁ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ରାୟଗଡା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ ଘଟଣା; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କାର ଓ ସୁନା ଜବତ

TAGGED:

LOOT IN KHORDHA
BOLGARH POLICE STATION
ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି
ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ
LOOT IN BOLGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.