ETV Bharat / state

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ଲୁଟ୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର: ଚମ୍ପଟ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ଠାରୁ ୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହ କାର୍‌ ଜବତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିଲେ କେୟାରଟେକର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Loot from Laxmi Sagar, Rescue from Astaranga: Car with over Rs 54 lakh seized from caretaker
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ଲୁଟ୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର: ଚମ୍ପଟ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ଠାରୁ ୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହ କାର୍‌ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Laxmisagar Loot Astaranga Rescue, ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ) : ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହ କାର୍‌ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା କେୟାର ଟେକର ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ଲୁଟ୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର: ଚମ୍ପଟ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ଠାରୁ ୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହ କାର୍‌ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)


ଏକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍‌ ବାହୁଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ । ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୫୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍‌ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେରାଇନ୍‌ ଥାନା ପୋଲିସ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ବାହୁଢିଆ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ କେୟାରଟେକର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅଶୋକ ସାହୁ ନିଜର ଇପିଏଫ୍‌ ପଇସା ଘରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ବିକାଶ ସେହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୬୪୨/୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।

ପୁରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍‌ରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ରାତି ୩ଟା ସମୟରେ ବିକାଶଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ କାର୍‌କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍‌ଡିପିଓ (SDPO) ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମାମଲାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ଭିଡିଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଫେରାର ଅଛି । ଲଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍‌ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେରାଇନ୍‌ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିଲେ କେୟାରଟେକର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ମିଳିଲା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ, ପୁଅ ଏବେବି ଫେରାର

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା, ନିୟମ ମାନୁ ଥିବା ଚାଳକ ସମ୍ମାନିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ)

TAGGED:

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଲୁଟ୍ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର
LAXMISAGAR LOOT ASTARANGA RESCUE
NIMAPADA CRIME NEWS
CAR MONEY SEIZED
LAXMISAGAR LOOT ASTARANGA RESCUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.