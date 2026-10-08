ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୨୫ ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଭିଆଇଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 8, 2026 at 4:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଲୁଟ୍ ଅପରାଧ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକ।
ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୨୫ ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ବାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଲୁଟ ସମୟପ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାନପଡ଼ିବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡା କରିଛି।
ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନଶନ ଅର୍ଥରାଶି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବେଳେ ଲୁଟେରଦ୍ଵୟ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ପାସବୁକ, ଚେକବୁକ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଶୋରୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବାଇକରେ ଲୁଟେରାଦ୍ୱୟ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲମେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବଳପୂର୍ବକ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରାଦ୍ୱୟ ବାଇକରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୁଟେରାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ସହ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା' ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର