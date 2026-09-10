୩୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ; BDAର କେ-୭ ପ୍ଲଟଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଫଇସଲା
ବିଡିଏରୁ ବୈଧଭାବେ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନାମରେ ROR ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଫିସରୁ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି ।
Published : September 10, 2026 at 11:12 PM IST
BDA K-7 plot holder, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । କେ-୭ ପ୍ଲଟେଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମି ରେକର୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସଙ୍ଗତିର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମରେ ହାଲ ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ବା ROR ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେ-୭ ପ୍ଲଟେଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ଆବଣ୍ଟନ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଜମିକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୫ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ୨୦୧୩-୧୪ ମସିହାର ଶେଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକର ROR ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜମି ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବିଡିଏରୁ ବୈଧ ଭାବେ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନାମରେ ROR ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଫିସରୁ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କେ-୭ ସମ୍ପର୍କିତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଡିଏ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦଳ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ଜମିର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଜମି ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତ ଜମିର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସଦସ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସଦସ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ କେ-୭ ପ୍ଲଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର ଏରିଆ ଓ ନାମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ହାଲ ROR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେ-୭ ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ରାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ୩୫ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ଅସୁବିଧା, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଫଳରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପ୍ଲଟଧାରୀମାନେ ନିଜ ନାମରେ ROR ପାଇବା ସହ ଆବଣ୍ଟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଓ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ବାଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
ଲୋକଙ୍କ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ୩୫ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଓ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଛି । ଏହାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଓ ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ କେ-୮ ପ୍ଲଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମାନ ଜମି ରେକର୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫଳରେ କେ-୭ ପରେ କେ-୮କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୂଦାନ ଜମି ଜାଲିଆତିର ହେବ ତଦନ୍ତ; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂଶୋଧିତ ସ୍ଥାନ ନାମ ବନାନର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର