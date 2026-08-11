ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପୂରଣ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରିଲା ଚୟନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 11, 2026 at 4:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରପି ଶର୍ମା ଅବସର ନେବା ପରଠୁ 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ । ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
2024ରୁ ଖାଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ:
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଲୋକାୟୁକ୍ତ । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶେଷ କାମଚଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆରପି ଶର୍ମା 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହି ସାମ୍ବାଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ବା ଓସା ଚଳିତ ମାସ 31ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ କମିଟି । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ହାଇପାୱାର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ହାଇପାୱାର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଚାରପତି ସାମିଲ ହୋଇ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତି ହୋଇଛି । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା:
ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ- 2014ର କେତେକ ପ୍ରାବଧାନରେ ବିସଙ୍ଗତି ଥିବା ଓ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ବାର ଏହି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲୋକାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତୀଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା । ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ନେଇ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନରେ ବିସଙ୍ଗତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି:
ଜାନୁୟାରୀ 13 ଶୁଣାଣିବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ - 2014ର କେତେକ ପ୍ରାବଧାନରେ ବିସଙ୍ଗତି ରହିଛି । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ଉଦାସୀନ ନୁହଁନ୍ତି । ବରଂ କେତେକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନରେ ଥିବା ବିସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର ଓ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ପୁର୍ନଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।" ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଡାକରା ଦେବା ପରେ ଏହି ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ବ ବଢିଯାଇଛି ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଶେଷ ହେବ:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ହାଇପାୱାର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବା ଅର୍ଥ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନେ ଶେଷ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବହୁମତ ଆଧାରରେ ଏହା ହୁଏ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଖିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ; PIL ଦାଖଲ, ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୭ ସ୍ଥାନରେ RDC, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଡ଼ାଇବେ ଜାତୀୟ ପତାକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର