ETV Bharat / state

ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ‘ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଘୋଷିତ

ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସରରେ ଧୂମପାନ, ତମାଖୁ ସେବନ, ତମାଖୁ ଛେପ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Lokaseva Bhaban Tabaco free area health dept
ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ‘ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଘୋଷିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lokaseva Bhaban Tabaco free area, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରର କୁପ୍ରଭାବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସରକୁ ‘ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାନ୍‌ସର, ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ଫୁସଫୁସଜନିତ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଏବଂ ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁସ୍ଥ ଓ ତମାଖୁମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତମାଖୁ ସେବନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ସଠିକ୍‌ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଛୁ । ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରତି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ।”

Lokaseva Bhaban Tabaco free area health dept
ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ‘ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଘୋଷିତ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସରରେ ଧୂମପାନ, ତମାଖୁ ସେବନ ଏବଂ ତମାଖୁ ଛେପ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 6 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ଆଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 5 (୨୦୧୯-୨୧ ) ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 6 (୨୦୨୩-୨୪ ) ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି ।


ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ୨୬.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୨.୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୫୧.୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୮.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ପିଉଥିବା ହାର ୪.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୮.୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୬.୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି.

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲା କ୍ୟାବିନେଟ; ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ, 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ୬ ବିଭାଗର ୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEALTH DEPT NO TABACO
LOKASEVA BHABAN
TABACO FREE AREA
ଲୋକସେବା ଭବନ ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ
LOKASEVA BHABAN TABACO FREE AREA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.