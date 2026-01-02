ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ଆକ୍ସନ, ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିବ ଗୃହ ବିଭାଗ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat / state

LOKA SEVA BHAVAN
ଲୋକସେବା ଭବନ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 2, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆକ୍ସନ ନେବେ ମୋହନ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଗକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଲୋକସେବା ଭବନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବ । ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମାଳମାଳ ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି । ରିଲ ଭିଡିଓରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପାୱାର କରିଡର ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ବଣ ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହି ସବୁ ରିଲ ବନା ଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକସେବା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ରିଲ୍ସର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଏହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ । ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହେଉଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଲୋକସେବା ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କଥା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଯେମିତି ନହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଁଚେଇବା ଲୋକସେବା ଭବନର କାର୍ଯ୍ୟ । ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ । ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରିବ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଗିଦ କରିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

