ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ, କଲମପୁରରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Published : November 18, 2026 at 7:25 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କଲମପୁରରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ବିରୋଧ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ ତେଜିଛି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) କଲମପୁର ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଲମପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସମେତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ନିଜ ଦାବି ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଲମପୁର ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କଲମପୁରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି:
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମତରେ, ଉପଲବ୍ଧ ଜମିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ନକରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ବାଛିଛି କଲମପୁର ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ । ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ‘ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ମାଟି’ ନାରାରେ କଲମପୁର ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କଲମପୁରରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଲମପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା:
କଲମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅରୁଣ ଜଗରିଆ କରିଛନ୍ତି, "କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଠାରେ ଯୁବ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି । ମାତ୍ର, କିଛି ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତଥା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଯୁବ ସାଥୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଲମପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ।"
ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଶହ ଶହ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ । ଏଠାରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ଯୁବ ସାଥୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରଖି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଆମର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହରହ ଜାରି ରହିବ । ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆମର ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, " ବୋଲି ସେ କଲମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅରୁଣ ଜଗରିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କଲମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଛତରିଆ କହିଛନ୍ତି, "୬୦-୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଟିଏ ରହିଛି । ସେଠାରେ ଚୁରାଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଙ୍କାପଲ୍ଲା ଏବଂ କୋଟାଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଖେଳାଳି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ନେଇ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖୀତ । କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଛି । ଆଜି ଆମେ ଅହରହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାର, ଦୋକାନ, ହାଇସ୍କୁଲ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ ରଖିଛୁ । ଏହି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଓ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଯେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଖେଳକୁଦରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ସାଜିଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍; ଦୁଇ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରେ ପଶିଗଲା, ଜଣେ ମୃତ
ଠିକଣା ଖୋଜୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ବ କୋଠା ନାହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା