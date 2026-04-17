ରାସ୍ତାକାମ ସରିନି ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ, ମୁଖୀଗୁଡା-ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା !
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ଯ ବେଶ ନିମ୍ନ ମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : April 17, 2026 at 7:33 AM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଘାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମ୍ନ ମାନର ଅଭିଯୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ଯ ବେଶ ନିମ୍ନ ମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ। ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ୧୩ କିଲୋମିଟର ମୁଖୀଗୁଡା-ମହୁଳପଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ସତ ହେଲେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା କମ୍ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଭଳି ଅଧିକ ମନେହେଉଛି।
ଏନେଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ଆସିଲି । ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ସ୍ଲିପ ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ହାତ ମାରି ଦେଖିବାରୁ ସେଥିରୁ ପିଚୁ ବାହାରି ଆସିଲା । ଏହା ନକଲି କାମ ନା ଅସଲି କାମ ଜଣାପଡୁନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜେଇ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିସି ଦରକାର ସେ ମାନେ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ତ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଠିକାଦାର ସହିତ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭିଲ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି" ।
ରାସ୍ତା କାମ ମଝିରେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ
ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହୁଳପଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତାଟି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କେପେକ୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିକାଶର ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୫ ମିଟର ଓସାରର ରାସ୍ତାରେ ଡବ୍ଲୁଏମଏମ (WMM), ୫୦ ଏମଏମର ବିଏମ ଏବଂ ୨୫ ଏମଏମର ଏଚଡିବିସି ସହ ଟ୍ୟାଗ କୋଟ୍ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାକୁ ନଖୋଳି, ଠିକ୍ ଭାବେ ରୋଲିଂ ନକରି ଓ ଇଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡବ୍ଲୁଏମଏମ ନଦେଇ ସିଧାସଳଖ ପିଚୁ ପକାଯାଉଛି। ବ୍ୟବହୃତ ପିଚୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ଫଳରେ କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିଚୁ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହା ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେତେବେଳେ କାମର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କ’ଣ କେବଳ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ?
ଭାରୀଯାନ ପିଚୁ ଉଠିବାର କାରଣ
ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସମେତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଯଦି ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୁଏ, ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବ। ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏସଡିଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କାମ ଭାଲ ହେଉଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି , ଏଠି ଭାରୀଯାନ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । ୩୦ ଟନ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବା ବଦଳରେ ୬୦ ଟନ୍ ର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । କଞ୍ଚା ପିଚୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । ତେଣୁ କରି ଟିକେ ପିଚୁ ଉଠି ଗଲା। ଯେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହେବାର୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପୁଣି ଥରେ କାମ କରଯାଉଛି’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି