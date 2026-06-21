ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଅଣଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ! ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ
କେରଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 21, 2026 at 9:45 PM IST
MOB ATTACK IN SAMBALPUR ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା, ପରେ ରାୟଗଡାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏପରିକି ରାୟଗଡା ହିଂସା ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ । ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ଭିଡ ହିଂସା ମାମଲା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ ହିଂସା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଘଟଣାର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି, ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଉଛନ୍ତି । ଲାତ, ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ କିଛି ଲେକେ, ଯୁବକଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଶୁଆଇ ମାଡ଼ ମରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏପରିକି କିଛି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା l ତେବେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ଏନେଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନୀଲ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି ବଡ଼ବଜାର ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଧରିପକେଇଥିଲେ l କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ନବୁଝିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଲୋକେ । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ l ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି l"
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଜଣକ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏସ l ସେ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଏଲୋପି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି l ସେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜବେଷ୍ଟଟସ ସେଡରେ ୱେଲଡିଂ କାମ କରନ୍ତି l ସେ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାସ ହେଲା, କିଛି କାମ ନପାଇ ବେକାର ଅଛନ୍ତି l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି l ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥତି ଭଲ ଅଛି l
ଏହା ସହ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି l ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କ ସହରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନୀଲ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର