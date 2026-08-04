ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ପରିବେଷଣ ହେବ ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚାରି ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ସମୁଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 4, 2026 at 7:38 AM IST
President of India Ganjam Visit ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାମହିମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ ହେବ ଗଞ୍ଜାମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକକଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରୁପକୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ।
ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚାରି ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ସମୁଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଡିଶଙ୍ଖ , ରଣପ୍ପା , କାଠପାଦ ନୃତ୍ୟ , ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ , ବାଘ ନୃତ୍ୟ ,ସଂକୀର୍ତ୍ତନ , କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ଓ ଓଡିଶୀ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୩ ଗୋଟି ଟ୍ରୁପ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ବିଷୋୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ । ଆମର କଳାକାର ମାନେ ମହାମହିମଙ୍କୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ’’ ।
ସେପଟେ ଯୋଡିଶଙ୍ଖ ନୃତ୍ୟ ଓ ରଣପ୍ପା ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମର ରିହରସେଲ ଜାରି ରହିଛି । ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ଆମର ଉକୃଷ୍ଟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଛା ବଛା ଟିମ୍ କୁ ନେଇ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଡିଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଘନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ କାଠପାଦ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି । ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଞ୍ଜାମର କାଠପାଦ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ’’ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଦିନ ୧୧ ଠାରୁ ୧୧.୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ ଓଲ୍ଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ କାରକେଡରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ, ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ୍, ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଛକ ଦେଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ତପ୍ତପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ସେଠାରେ ଉଷ୍ଣପ୍ରସବଣର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ତପ୍ତପାଣିରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଦେଇ ଗୋପାଳପୁରର ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ମହାମହିମ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ; ପୋଲିସର କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ମାନିବାକୁ ଅପିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର