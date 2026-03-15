ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ, 34 ଜଣ ଗିରଫ
ବହଳଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁଁହି । ଆକ୍ରମଣରେ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ଭାଙ୍ଗିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ।
Published : March 15, 2026 at 8:26 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନୈକା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବହଳଦା ବାଇପାସରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁଁହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ 59ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ, 34 ଗିରଫ:
ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଓ ତହସିଲଦାର ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 40/26 ରେ ବହଳଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ 27 ଜଣ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା :
ଗତ ଗୁରୁବାର ଜୈନିକା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଦୀର୍ଘ 6ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଁହାମୁଁହି ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଇଟା, ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଓଲଟାଇଲେ:
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି । ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ।
2 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଶୁକ୍ରବାର ବହଳଦା ମୁର୍ମୁ ଛକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଉନ୍ମକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ 12 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେହି 34 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 27 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ରହିଛି । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।"
୧୦୮ ଶାବକ ଶୁଆ ଉଦ୍ଧାର: ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ପରିବା ବାଡିରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ