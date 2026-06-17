ETV Bharat / state

ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଣ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼

ହାଇପୋଥିକେସନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Loan to PM Swanidhi beneficiaries in 3 installments, Complete exemption from stamp duty
ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଣ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LOAN FACILITY FOR PM Swanidhi, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଥିବା ତିନିଟି ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତିନିଟି ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହାଇପୋଥିକେସନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଋଣ କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହାଇପୋଥିକେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ, ୧୮୯୯ର ଧାରା ୯(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Loan to PM Swanidhi beneficiaries in 3 installments, Complete exemption from stamp duty
ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଣ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ (ETV BHARAT ODISHA)



ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଋଣ ନେବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୋଜନାର ଲାଭ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

'ପି.ଏମ୍. ସ୍ଵନିଧି' ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଯୋଜନା । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫ ହଜାର, ୨୫ ହଜାର ଓ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରର ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 'ପିଏମ୍ ସ୍ଵନିଧି' ଅଧୀନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥ‌ିବା ବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥ‌ିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ; SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି; ବିଏଲଓଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସଠିକ୍ ତାଲିମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡିଶାରେ ଆଜିଠୁ ଏସଆଇଆର; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୧୬୬ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA PM SWANIDHI
PM SWANIDHI
ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀ
LOAN FACILITY FOR PM SWANIDHI
LOAN FACILITY FOR PM SWANIDHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.