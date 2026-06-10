ସାଧନା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ; ଶିଳ୍ପୀ ଶରତଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସଜୀବ ହେଉଛି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 10, 2026 at 8:55 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ହାତରେ ଲେଖନୀ, କିଛି ଶୁଖିଲା ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଳପତ୍ର କେବଳ ଏକ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଦଶାବତାର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅମର କାହାଣୀର ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ପଣ।
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଗୋକୁଳବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ମହାରଣାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସେ ଏହି କଳାକୁ କେବଳ ନିଜର ପେସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଏକ ମିଶନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ନିଖୁଣତା ଏପରି ଯେ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ କହିଥାଏ।
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶରତଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ନୈପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସହ ଅନେକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନିକଟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ରହି ସାରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ।
- କାଗଜ ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ର ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର...
ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଏକ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ହିଁ ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଜୀବନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି, ପଣ୍ଡିତ ଓ କବିମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲୁଚିଥିବା ସେହି ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଲେଖନରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା; କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାଳପତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଜୀବନର ଅନେକ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର କେବଳ ଏକ କଳାକୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଇତିହାସ, ଏକ ପରମ୍ପରା ଓ ଏକ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି କଳାକାରଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା। ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଥାଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସ ମାସର ପରିଶ୍ରମ। ଲୁହା ଲିଖନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାଳପତ୍ର କଳା କେବଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ।
- ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ‘ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
ତାଳପତ୍ରରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ରଥଯାତ୍ରା, ଦଶାବତାର, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଏହି କଳା ଆଧୁନିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ‘ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍’ ଭଳି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସଜାବଟି ଚିତ୍ର ବିଦେଶୀ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ହାଲୁକା, ଟିକାଉ ଏବଂ ସହଜରେ ବହନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି।
ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତିକି କଠିନ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଗଛରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ହଳଦୀ ଓ ନିମ୍ବ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ସିଝାଇ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଶୁଖାଇବା ପରେ ପତ୍ରକୁ ସମତଳ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ କାଟାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ କଳାକାରୀ। ସାଧାରଣ କଲମ କିମ୍ବା ତୁଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୁହା ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଖୋଦେଇ ସରିବା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇ ଚିତ୍ରର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥାଏ।
- ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି...
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୪ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳା ସର୍ବପୁରାତନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ହସ୍ତକଳା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜରେ କାଗଜ ଓ କଲମର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲିଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟି ଚିତ୍ରାବଳୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ‘ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି କଳା ସହ ଜଡିତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ଚାହିଦା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଳପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରେ ପେନ୍ସିଲରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରାଯାଇ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଭଳି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍’ ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି।
ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବହନ କରିବା ସହଜ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏହା ପ୍ରତି ଅଧିକ। ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ଗର୍ବର ସହ ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କହିଛନ୍ତି; ନିକଟରେ ମୋର ଏକ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି କଳା ସହ ଜଡିତ ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ଏହି କଳାକୁ ଆପଣେଇବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ଜୀବନଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି।”
- ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ...
ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳାକୁ ନେଇ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରତି ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ମାନର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିଦର୍ଶନ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ଗାଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶରତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଆଜି ଅନେକ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆପଣାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ପରିଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଏହି ଐତିହ୍ୟବାହୀ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା କୁହନ୍ତି; ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ କଳା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ପୁରାଣ, ଜାତକ, ରାମାୟଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରେଖାଚିତ୍ର ଓ ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଦଶାବତାର, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ନିପୁଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି କଳା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ।
ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏହି କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅନେକ ଯୁବକ ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏହି କଳାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ଜୀବନଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ।”
ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ କୁହନ୍ତି; କାଗଜ, କଲମ ଓ କାଳିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଳପତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରାଣ, ପୋଥି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ପରମ୍ପରା ପରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି କଳା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛି। ତଥାପି କିଛି ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ନିମାପଡ଼ାର କୃତି ସନ୍ତାନ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳାରେ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରତି ସରକାର ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବଜାର ସୁବିଧା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ।”
- କଳାର ମଶାଲ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶରତ...
ନିଜର ସଫଳତାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେ ‘ଭୋଳାନାଥ ଗୁରୁକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍’ ଗଠନ କରି ଅସହାୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅନେକ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ତାଳପତ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ରେଖା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି।
- ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିବ କିଭଳି ?
ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଏହି କଳା ଆଜି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗର ସୀମିତତା ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତଥାପି ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପରମ୍ପରାର ଶିଖା ଏଯାବତ୍ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ କେବଳ ଏକ କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ। ତାଳପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଦେଇ ରେଖାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କାହାଣୀ। ଯଦି ସମାଜ, ସରକାର ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି କଳାର ହାତ ଧରନ୍ତି, ତେବେ ତାଳପତ୍ରର ଏହି ଅମର ଗାଥା ଆଗାମୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ। କାରଣ ତାଳପତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ମାନେ କେବଳ ଏକ କଳାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ; ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା