ସବୁଜିମା ଭରା ଗଛର ସମ୍ଭାର ଖାଲି ଏକ ନର୍ସରୀ ନୁହେଁ, ହାରି ଯାଇଥିବା ସନାତନଙ୍କ ଜିତିବାର କାହାଣୀ
ସନାତନଙ୍କର ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗାଡିର ଧୁଆଁ ନୁହେଁ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଉଡେ । ବ୍ୟାଙ୍କର ତାଗିଦ ନୁହେଁ, 8 ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ହସ ଛୁଟେ । ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 30, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:26 PM IST
ଯାଜପୁର: ଅଟୋରେ ଗଡୁଥିଲା ଜୀବନ । ହଠାତ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ବେପାର ଉଜୁଡିଲା, ଜୀବନର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇ ପଡିଲା । ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯିବ । ଭାଗ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ନିଏ, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ । ହେଲେ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାୟ । କରୋନା ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସେମିତି ଏକ ମୋଡ ଥିଲା ।
ଦିନେ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଷ୍ଚିଅରିଂ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ । ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । କରୋନା ଲକଡାଉନ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଭରି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ସନାତନ । ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର, ପରିବାରରେ ଖୁସିର ସବୁଜିମା ଛାଇ ଯାଇଛି । ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସନାତନଙ୍କ ଅଗଣାରେ ହସୁଛି ଅନେକ ଜୀବନ । ଗଛର ଜୀବନ । ନିଜ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଉପରେ ଛିଡା କରାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସବୁଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ‘ମଖୀ ନର୍ସରୀ’ । ସନାତନଙ୍କର ଏ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗାଡିର ଧୁଆଁ ନୁହେଁ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଉଡେ । ବ୍ୟାଙ୍କର ତାଗିଦ ନୁହେଁ, ଏଠି 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ହସରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ନର୍ସରୀ । ଏ ସବୁଜିମା ଭରା ଗଛର ସମ୍ଭାର ଖାଲି ଏକ ନର୍ସରୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣଷର ଜିତିବାର କାହାଣୀ । ଏହି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି…
କରୋନା ବଦଳାଇଦେଲା ଜୀବନର ମୋଡ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପାଟରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ସନାତନ ବେହେରା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ନିଜେ ଏକ ଅଟୋ ଗାଡି କିଣିଥିଲେ l ଏହି ଗାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସରୀକୁ ଗଛ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବିକୁଥିଲେ l ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଅଟୋ ଗାଡି କିସ୍ତି ଦେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ l ହେଲେ ହଠାତ କରୋନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳବାଦଲ ହୋଇ ମାଡି ଆସିଥିଲା l ସନାତନଙ୍କର ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉପାୟ ନପାଇ ସେ ନର୍ସରୀ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ମଖୀ ନର୍ସରୀ ନାମରେ ଏକ ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫୁଲ ଚାରା, ଫଳ ଚାରା, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ସହ ପନିପରିବା ଚାରା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସନାତନ ଏବେ ନର୍ସରୀରୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ।
ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେପାର
ଏ ନେଇ ସନାତନ କୁହନ୍ତି, ‘କରୋନା ସମୟେ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା । ମୁଁ ଗାଡିର କିସ୍ତି ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ଏହାପରେ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି l ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀକୁ ଯାଉଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଉଥିଲେ ଉପହାର ହିସାବରେ l ସେହି ଗଛ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ରଖିଥିଲି l ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଲିମୀକରଣ କରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗଛ କଲି । ଯାଜପୁର ନର୍ସରୀ ମାଲିକ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ । ସେହିଠାରୁ ମୋର ଗଛ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ବଢିଲା l’
ସକାଳ ହେଲେ ବେପାରୀ ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ନାହିଁ
ସନାତନ କହନ୍ତି, ‘ଏହାପରେ ମୁଁ କଲମୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଲା । ସଜନା, ଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଚାରା ବନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି l କିଛିଦିନ ପରେ ମୋର ବେପାରର ଆଧାର ବଢିଲା l ଏହା ପରେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଗଛ ନେଇ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକିଲି l ଗଛ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ କହିଲେ, ନୂଆ କିଛି ଗଛ ଆଣ l ଏହାପରେ ଲିଚୁ, ସପଟା, ଜାମୁ୍ରୋଳ, ନାସପାତି, ଆତାପୀ ଆଦି ଫଳ ଗଛ ରଖିଲି l ସେହିପରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ ଆଦି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ବେପାର କଲି l ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 7ରୁ 8 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି l ମୋ ନର୍ସରୀକୁ ଆଜକୁ 9ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା l ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଚାକିରୀ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି l ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତେକ ଦିନ ସକାଳ ହେଲେ 5ରୁ 10 ଜଣ ବେପାରୀ ଭାଇ ପହଂଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ନାହିଁ l’
ସନାତନଙ୍କ ଚାରା ବହୁତ ନିଖୁଣ
ସନାତନଙ୍କର ଏ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଖୁସି । ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ ପିଲାଟି ତାର ଛୋଟ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଚାରା ଆଣିକି ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା l ଆମର ଗାଁରେ ଲଙ୍କା,ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଗଛ, ସାରୁ ଗଛ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଅତି ଦରକାରୀ ଗଛ । ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଲେ l ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଫଳ ଦେଲା । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ତାର ଚାରା ବହୁତ ନିଖୁଣ । ଓସ୍ତ ପତ୍ର ଦେଇ ସେ ଏମିତି କରିଛି, ଚାରାରେ ପୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ l’
ଦେଶ ବିଦେଶର ଫଳମୂଳ ସହ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଚାରା ମିଳେ
ସେହିପରି ଚାରା ବେପାରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ମାଝୀ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଥରେ ଏହି ଗାଁ କୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସେତିକିବେଳେ ମଖୀ ନର୍ସରୀ ଦେଖିଲି l ଆମର ଏଠୁ ଅନେକ ନର୍ସରୀ ଅଛି l ହେଲେ ଏହି ନର୍ସରୀକୁ ଦିନେ ବୁଲି ଦେଖିଲି l ଦେଖିଲି ଭଲ ଗଛ ଅଛି l ତାପରେ ରେଟ ପଚାରିଲି ଦେଖିଲି, ବଜାର ଅପେକ୍ଷା କମ ଅଛି l ତେଣୁ ଏଠୁ ଚାରା ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି l ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ମିଳୁଛି । ମୁଁ ଏଠୁ ଭଣ୍ଡା, କଲରା ଗଛ ନିଏ l ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ପରିବାପ ପୋଷୁଛି । ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଭଲ ଗଛ ଆଉ କମ ଟଙ୍କାରେ ଏଠାରେ ଚାରା ମିଳେ l’
ସନାତନ ଏବେ ଏଠାରେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶର ଫଳମୂଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରା ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯାଜପୁର ନୁହେଁ କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡା ସନାତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜେ ଏକ ଅଟୋରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାରା ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି । ସନାତନଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ OUAT ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ନର୍ସରୀ କରି ସନାତନ କେବଳ ନିଜେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତା’ନୁହେଁ, ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପରିଛନ୍ତି। ସନାତନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ରୋଜଗାର ଦେଇ ପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି l
'ଆମ ଅଂଚଳରେ ମଖି ନର୍ସରୀ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଛି'
ଗାଁର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ଅଂଚଳରେ ମଖୀ ନର୍ସରୀ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଛି l ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ,ଫୁଲ, ସୋ ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଏଠି ମଜୁଦ ରହୁଛି l ବଜାର ଦର ତୁଳନାରେ ଏଠି କମ ଟଙ୍କାରେ ଚାରା ମିଳେ l ସନାତନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରନ୍ତା ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତେ l’
ସେହିପରି ପାଟରଙ୍ଗା ପଂଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନର୍ସରୀ କରି ସନାତନ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ପାରିଛନ୍ତି l ଆଜି କାଲିର ଯୁବକମାନେ ପର ପାଖରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଏସବୁ ନକରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଓ ଫୁଲ ଗଛ ଚାରା ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l ଏହି ନର୍ସରୀକୁ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ । ମୁଁ ବି ଅନେକ ଗଛ ଏଠୁ ନେଇ ମୋ ପଂଚାୟତରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l’
ଖରାପ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ସନାତନ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ବିରାଟ ନର୍ସରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଆଜିର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ୍: ନାହାନ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ! ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାର କାରଣ