ETV Bharat / state

Rath Yatra Live Update: ରଥଯାତ୍ରା 2026; ରତ୍ନବେଦୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାତ୍ରା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

Puri Sri jagannath Rath Yatra 2026 live updates pahandi Chhera Pahanra Chariot pulling
ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 6:43 AM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 8:05 AM IST

Choose ETV Bharat

ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଵାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ.. ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ସମୟ ଯେତେ ଗଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ସେତେ ବଢୁଛି । ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ରଥାରୂଢ ମହାବାହୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନପବନ । ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମବେଦୀ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ ମନ । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ।

LIVE FEED

ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଵାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ.. ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ସମୟ ଯେତେ ଗଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ସେତେ ବଢୁଛି । ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ରଥାରୂଢ ମହାବାହୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନପବନ । ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମବେଦୀ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ ମନ । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ।

8:04 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୦୦ଟି ବାଲି ରଥ

ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ 100ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲୁକା ରଥ ରହିଛି ।

7:27 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ଭକ୍ତିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ

ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Odissi Dancers Express Devotion To Lord Jagannath Through Their Performance
ଭକ୍ତିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ (ETV Bharat)

7:14 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

ରଥଯାତ୍ରାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ (ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30ସୁଦ୍ଧା ) 200 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

6:54 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ

ନୀତି ସମୟ

ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି: 06:00 AM

ମଇଲମ ଓ ତଡପଲାଗି: 06:10 AM – 06:30 AM

ରୋଷ ହୋମ:06:30 AM

ଅବକାଶ : 07:00 AM

ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା: 07:10 AM

ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା:07:30 AM

ସକାଳ ଧୂପ: 8:00 AM – 09:00 AM

ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା: 09:00 AM

ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ: 09:15 AM

ପହଣ୍ଡି: 09:30 AM

ପହଣ୍ଡି ଶେଷ:12:30 PM

ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜେ: 12:30 PM – 01:00 PM

ଚିତଲାଗି: 01:30 PM – 02:00 PM

ବେଶ ଶେଷ : 01:30 PM – 02:30 PM*

ରାଜା ପ୍ରତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା : 02:00 PM – 03:00 PM

ଚାରମାଳ ଫିଟା, ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥି ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ: 03:00 PM – 04:00 PM

ରଥଟଣା 4:00ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ

Last Updated : July 16, 2026 at 8:05 AM IST

TAGGED:

RATH YATRA 2026 LIVE TODAY
ODISHA RATH YATRA 2026
RATH YATRA 2026 RITUALS LIVE
ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.