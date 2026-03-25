୪୮ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ; ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି

puri ratna bhandar inventory process
୪୮ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ; ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି (ETV Bharat GFX Team)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 25, 2026 at 11:31 AM IST

Updated : March 25, 2026 at 12:13 PM IST

RATNA BHANDAR LIVE UPDATES ପୁରୀ: ପୁଣିଥରେ ଚକ୍‌ମକ୍‌ ହୋଇ ଦିଶିବ ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୧୯୭୮ ମସିହା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଦୀର୍ଘ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେଉଛି । ଦିନ ୧୨ଟା ୯ ମିନିଟରୁ ୧ ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି । ଏହି ଶୁଭ ବେଳା ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ତା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ ।

ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସହସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳିଆ ସେବକ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

12:01 PM, 25 Mar 2026 (IST)

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଏସଓପି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

▪️କୌଣସି ଧାତବ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନେବା ମନା

▪️ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ

▪️ପାରମ୍ପାରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗଣତିମଣତି ଦଳ

▪️ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବେ

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି (ETV Bharat Odisha)

11:43 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଦିନ ୧୨ଟା ୯ରେ ଥିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଦଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ, ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ମୋବାଇଲ୍ ଓ କୌଣସି ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
Last Updated : March 25, 2026 at 12:13 PM IST

