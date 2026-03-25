୪୮ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ; ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି
Published : March 25, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 12:13 PM IST
RATNA BHANDAR LIVE UPDATES ପୁରୀ: ପୁଣିଥରେ ଚକ୍ମକ୍ ହୋଇ ଦିଶିବ ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୧୯୭୮ ମସିହା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଦୀର୍ଘ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେଉଛି । ଦିନ ୧୨ଟା ୯ ମିନିଟରୁ ୧ ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି । ଏହି ଶୁଭ ବେଳା ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ତା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ ।
ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସହସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳିଆ ସେବକ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଏସଓପି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
▪️କୌଣସି ଧାତବ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନେବା ମନା
▪️ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ
▪️ପାରମ୍ପାରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗଣତିମଣତି ଦଳ
▪️ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଦିନ ୧୨ଟା ୯ରେ ଥିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଦଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ, ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ମୋବାଇଲ୍ ଓ କୌଣସି ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।