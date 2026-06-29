ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ କରି ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ସ୍ନାନବେଦୀର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ମହାବାହୁ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଭୋର ୫ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ସେବକ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ, ଭୂମିକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ନୃତ୍ୟଭଙ୍ଗୀରେ ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି । ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦୋଳି ଖେଳାଇବା ପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବକମାନେ ଉଠାଇ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଳତି ହୋଇଥାଏ । ଦିନ ୧୨ ଟା ରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିଜେ, ପୂଜା ଓ ସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ୯ ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣମେଲା, ରାତି ୧୦ ଟାରେ ହାତୀବେଶ ମଇଲମ, ରାତି ୧୦ଟା ୩୦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଡୋର ଲାଗି, ରାତି ୧୧ ଟାରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି, ରାତି ୨ ଟା ୩୦ ରେ ସୁନା ଚିତା ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମଇଲମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।