LIVE: ଓଡି଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, 4 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ; ଆମେ 3ଟି ସିଟରେ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଜୟ
Published : March 16, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 10:59 AM IST
Odisha Rajya Sabha Election 2026 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ । ଏହା ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଏହା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ । 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା କରୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାରେ 84ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ସେହିପରି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜେଡି- କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା । ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଓ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେଉଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବନାମ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ
ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ । ଆମେ 3ଟି ସିଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ । ଆମେ ଜାଣିନୁ ଘୋଡା ବେପାର କଣ ? 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5ରୁ 7 ଥର ଭୋଟ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଘୋଡା ବେପାର କରିଛି । ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାମଳ ରୋଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ।
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁର
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେଡିର ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁର । ବିଜେଡିର ହ୍ବିପକୁ ବେଖାତିର କରି ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଚକ୍ରମଣୀ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ବିଜେପିର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକମାନେ ଏକାଠି ଆସି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର।
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଦିବ୍ୟସଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ,ସୁଭାସିନୀ ଜେନା, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ମାଧବ ଧଡା, ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ଲକ୍ଷଣ
ନିଜ ନିଷ୍ପତିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି CPIM ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବି । ଆମର ଢାଳିବାର ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି । କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । କିଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେବ ନାହିଁ । ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ।"
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେବେ 84 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ । ସକାଳ 9 ଟାରେ ଭୋଟ ଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 4ଟି ସିଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାରେ 84ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ।