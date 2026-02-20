Odisha Budget 2026: ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ବଜେଟ
Published : February 20, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 4:20 PM IST
Odisha Budget ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ଆଗାମୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ । ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଓ ସମାଧାନର ବାଟ ବଜେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ହେବ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋହନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ତାହା ଉପରେ ନଜର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ।
ଗୃହରେ ଆଗତ ହେଲା ବଜେଟ
ଗୃହରେ ଆଗତ ହେଲା ବଜେଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ।
ବଜେଟକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟକଟ୍
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ । ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଗୃହକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ 4.15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ।
ହାତରେ ବଜେଟ୍ ବାକ୍ସ, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ହାତରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ବଜେଟ ବାକ୍ସ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ ।