NUAPADA RESULT: ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜନାଦେଶ; ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗଣତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର

କେବେ ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?
ବିଜେଡିରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡ଼ାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ସେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।