NUAPADA RESULT: ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜନାଦେଶ; ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗଣତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର

Nuapada constituency Election Result Live
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025 at 6:50 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 7:21 AM IST

ନୂଆପଡ଼ା: କାହାର ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ? କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? କାହା ସପକ୍ଷରେ ନୂଆପଡା ଜନାଦେଶ । ଗଡ ବଜାୟ ରଖିବ ବିଜେଡି ? ନା ବାଜି ପଲଟାଇବ ବିଜେପି । ନାଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟ ସ୍ବାଦ ଚଖାଇବେ ଘାସିରାମ । ବାସ୍‌ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଜଣାପଡିବ ଫଳାଫଳ । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 2 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର 497 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 12 ହଜାର 385 ଜଣ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାର 563 ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର 817 ଜଣ । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି । ପ୍ରଥମେ ବାଲାଟ୍ ଭୋଟ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ । ନୂଆପଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

LIVE FEED

7:05 AM, 14 Nov 2025 (IST)

କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ?

କେବେ ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?

ବିଜେଡିରୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡ଼ାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ସେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।

