ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ

Deep Depression Cyclone Arnab Rain Warning Odisha Weather Tracking Landslide Schools closed
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 8:58 AM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 11:59 AM IST

Choose ETV Bharat

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଥିବା 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି (24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରାତି 11.30 ସମୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭବାନୀପାଟଣା (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 60 କିମି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 90 କିମି, କାଙ୍କେର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 140 କିମି ଏବଂ ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 200 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ।

ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍ (Doppler Weather Radars) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

LIVE FEED

11:58 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା

କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ପ୍ରବାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।

10:51 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ରେଳପଥରେ ପଥର

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କେ.ଆର ଲାଇନ ରେଳପଥରେ ପଥର ଧସି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଶିକରପାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଥର ଖସିପଡ଼ିଛି ।ଶିକରପାଇରୁ ଭାଲୁମାସ୍କା ମଧ୍ଯରେ କେଆର ଲାଇନରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲାଇନ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପଥର ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ଧସିବା ପରେ ଶିକରପାଇ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ କେଉଟଗୁଡା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଇଂଜିନିଅରିଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ ଅଟକିଛି ।

ଗତକାଲି ଲେଲିଗୁମା ଓ ରାଉଳି ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଧସି ଟ୍ରେନ୍‌ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଡିଆରଏମ ଅମିତାଭ ସିଂଘଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ମେଟୁ କେରଡ଼ା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଗଛ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

10:01 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ବୈତରଣୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ତିନିଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18.35 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲ ପାଟଣାରେ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ସେପଟେ ନଦୀରେ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେବା ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

9:56 AM, 25 Sep 2026 (IST)

କୋରାପୁଟ ODRAF

କୋରାପୁଟରେ ନିୟୋଜିତ ODRAF ଟିମ୍‌ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିଛି ।

9:54 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ବୃଷ୍ଟିପାତ

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳୀଖୁଣ୍ଟି ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 395 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

9:09 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜାଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

9:04 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ଜଳବନ୍ଦୀରେ ମାଲକାନଗିରି

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛି । ଗତକାଲି ଠାରୁ ପଟେରୁ , କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା, ଏମଭି ୯୬, ଏମଭି ୯୦ ପୋଲୋ ଉପରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି । ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୩ରୁ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୟପୁର ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାତାୟାତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ମଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୪ଟି ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ।

ସେହିଭଳି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ବାଲିମେଳା ଠାରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୪ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଟି ସଫା କରିଛନ୍ତି ।

9:00 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ( ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ସମେତ OAV, KVS, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ।

Last Updated : September 25, 2026 at 11:59 AM IST

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
RAIN WARNING ODISHA
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା
ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
DEEP DEPRESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.