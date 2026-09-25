ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ
Published : September 25, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 11:59 AM IST
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଥିବା 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି (24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରାତି 11.30 ସମୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭବାନୀପାଟଣା (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 60 କିମି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 90 କିମି, କାଙ୍କେର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 140 କିମି ଏବଂ ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 200 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ।
ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍ (Doppler Weather Radars) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
LIVE FEED
ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା
କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ପ୍ରବାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ରେଳପଥରେ ପଥର
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କେ.ଆର ଲାଇନ ରେଳପଥରେ ପଥର ଧସି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଶିକରପାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଥର ଖସିପଡ଼ିଛି ।ଶିକରପାଇରୁ ଭାଲୁମାସ୍କା ମଧ୍ଯରେ କେଆର ଲାଇନରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲାଇନ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପଥର ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ଧସିବା ପରେ ଶିକରପାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ କେଉଟଗୁଡା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଇଂଜିନିଅରିଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ ଅଟକିଛି ।
ଗତକାଲି ଲେଲିଗୁମା ଓ ରାଉଳି ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଧସି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଡିଆରଏମ ଅମିତାଭ ସିଂଘଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ମେଟୁ କେରଡ଼ା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଗଛ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ବୈତରଣୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ତିନିଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18.35 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲ ପାଟଣାରେ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ସେପଟେ ନଦୀରେ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେବା ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟ ODRAF
କୋରାପୁଟରେ ନିୟୋଜିତ ODRAF ଟିମ୍ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିଛି ।
ବୃଷ୍ଟିପାତ
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳୀଖୁଣ୍ଟି ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 395 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜାଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଜଳବନ୍ଦୀରେ ମାଲକାନଗିରି
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛି । ଗତକାଲି ଠାରୁ ପଟେରୁ , କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା, ଏମଭି ୯୬, ଏମଭି ୯୦ ପୋଲୋ ଉପରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି । ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୩ରୁ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୟପୁର ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାତାୟାତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ମଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୪ଟି ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ।
ସେହିଭଳି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ବାଲିମେଳା ଠାରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୪ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଟି ସଫା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ( ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ସମେତ OAV, KVS, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ।