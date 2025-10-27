Rain Starts In South Odisha: ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ କଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଗଜପତିରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ । ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଗଜପତି । ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ସହର ଓ ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଟକା ପବନ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି, କୋଟିଆ ଓ ଦେଓମାଳିରେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ତେଣେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅନୁଭୂତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଛି ।
Cyclone Live Updates:ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରକୋପ, ଗଜପତି-କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା
Cyclone Montha Tracker Live Updates ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସକାଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୮୫୦ କିମି ଓ କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ୬୮୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୬ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମଛଲିପାଟନାମ ଓ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ମଝି କାକିନାଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
LIVE FEED
ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ କଲା 'ମୋନ୍ଥା'
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା
ମୋନ୍ଥା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର- ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସସନ୍ତା କାଲି 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ପୁଣି ଉତ୍ତର- ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ବେଳକୁ ଏହା କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହି ସମୟରେ ପବନ ଘଣ୍ଚାପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
15 କିମି ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ‘ମୋନ୍ଥା’
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଅବସ୍ଥିତି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ସକାଳ 5.30 ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁର (ଓଡି଼ଶା)ରୁ 790 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ, ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ର ପ୍ରାୟ 560 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 620 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପାଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 650 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ର 810 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।
କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବାତ୍ୟା
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଅବସ୍ଥିତି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 16 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ରାତି 02.30ରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁର (ଓଡି଼ଶା)ରୁ 850 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ, ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ର ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 680 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପାଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 710 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ର 790 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।
8 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର । ତେବେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ।
ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବ । କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ 'ମୋନ୍ଥା' । କାଲି ସଂଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ 'ମୋନ୍ଥା' । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ୧୧୦ କିମି ରହିବ ।