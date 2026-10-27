Cyclone Arnab Live Updates: ରାତି ୨ଟାରୁ ଭୋର ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ', ଗଞ୍ଜାମରେ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା 1500 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
Published : October 27, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 9:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 20 କି.ମି. ବେଗରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 220 କି.ମି. ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, କାକିନାଡା ଠାରୁ 240 କି.ମି. ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 370 କି.ମି. ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି(28 ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡେ ମାଡି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟାଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହାପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୮ ଅକ୍ଟୋବର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବାପଟାଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ୟାନମ ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କି.ମି. ରହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଦକ୍ଷିଣଠୁ ନେଇ ଉପକୂଳ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ...https://www.etvbharat.com/or/odisha
LIVE FEED
ଗଞ୍ଜାମରେ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ୧୫ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଗଞ୍ଜାମ-ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ୧୫ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ରାତି ୨ଟାରୁ ଭୋର ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଭୋର ସମୟରେ (ରାତି ୨ଟାରୁ ଭୋର ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ) ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ଗଜପତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ୍
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ୍ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଜାଗ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଜାଗ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ବାତିଲ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶାଖାପାଟଣା, କିରଣ୍ଡୁଲ, ଜଗଦଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି:
• ୧୮୫୧୫ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୫୧୬ କିରଣ୍ଡୁଲ୍–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୧୦୭ ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୧୦୮ ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୦୦୫ ହାୱଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୦୦୬ ଜଗଦଲପୁର–ହାୱଡ଼ା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୫୮୫୩୮ ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୫୮୫୩୭ କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୮୫୧୨ ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ
• ୧୮୫୧୧ କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ
• ୫୮୫୦୧ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୫୮୫୦୨ କିରଣ୍ଡୁଲ୍–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
• ୧୨୭୦୪ ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ହାୱଡ଼ା ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ
• ୧୨୭୦୩ ହାୱଡ଼ା–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ
• ୧୭୦୧୬ ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ଭୁବନେଶ୍ୱର... ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ
• 17015 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ-ସେକେଣ୍ଡରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 29 ରେ
• 20810 ନାନ୍ଡେଡ୍ - ସମ୍ବଲପୁର ନାଗୱାଲି SF ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ
• 20809 ସମ୍ବଲପୁର- ନନ୍ଦେଡ ନାଗାୱାଲି SF ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 30 ରେ
• 22882 ଭୁବନେଶ୍ୱର - ପୁଣେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ
• 22881 ପୁଣେ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 29 ରେ
• 17244 ରାୟାଗଡା-ଗୁଣ୍ଟୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 28 ରେ
• 17243 ଗୁଣ୍ଟୁର-ରାୟାଗଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ
• ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୧୮୪୪୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହିରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବ (ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଦଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନାହିଁ) ।
• ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଜଗଦଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ସମସ୍ତ RTO ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ସହ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ି ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ
ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାମ କରେ । ରିଲିଫ୍, ଲୋକକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ଭଳି କାମ ଏବେ ପ୍ରଥମିକତା। ସେଥିପାଇଁ 35ଟି RTO 3ଟି RTO ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବସ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଫିସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ଯାନ ବହାବନ ସୁରକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭାଵିତ ଜିଲ୍ଲା ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ରହିବ ୪୦ରୁ ୫୦ ଓ ଝଟକା ପବନ ୫୦ କି.ମି । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ ଅର୍ଥାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମ୍ବା ଝଟକା ପବନ ୭୦ କି.ମି ରହିପାରେ । ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲଗାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯେଭଳି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ବହୁତ୍ ବଡ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି । ପାଣି ଭିତରେ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୯୩ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୧୬ ସେକ୍ଟରରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
କଟକରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଅକ୍ଟୋବର 28) ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ । ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
ଗଜପତିରେ ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ୨୮୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୮୧ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେସବୁ କିଛି କିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଶେଷ କରି ଆର.ଉଦୟଗିରି, ମୋହନା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁମ୍ମା ଏବଂ ନୂଆଗଡ ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ମା’ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ୩୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତା ୨୯ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଦାଶ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୨୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପବନକୁ ନେଇ ୨୮ ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ ଟିମ୍ ଥିବା ବେଳେ, ଆହୁରି ୪ଟି ଟିମ୍, ଏବଂ ୨ଟି ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ୧୦୭ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, OAV, KV, EMRS, JNV ସହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ରହିଛି । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେ଼ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ।
ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ଯିବ ବାତ୍ୟା, 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ SRCଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ
ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ପରେ ଓଡିଶା ମୁଁହା ହେବ । ମାଲକାନଗିରି ଦେଇଯିବ । ମାଲକାନଗିରିରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛତିଶଗଡ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ । କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସର୍ବାଧିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କମରୁ ଅଧିକ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲିରୁ ODRF, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନେଇସାରିଲେଣି । ଆଜି ଆଉ ଏକ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ SRCଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ମିଳିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ 19 କୋଟି ପଠାଇଛନ୍ତି SRC । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 5 କୋଟି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 466 ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ 27, ଗଜପତିରେ 175, ମାଲକାନଗିରିରେ 35, କୋରାପୁଟରେ 47, ରାୟଗଡାରେ 7, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 14, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 134 ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର, ଗଜପତିରେ 12 ହଜାର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ହଜାର, କୋରାପୁଟରେ 6 ହଜାର, ରାୟଗଡାରେ 500, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 12 ହଜାର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3 ହଜାର ଓ ନୂଆପଡାରେ 2 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । 3 ହଜାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ଗର୍ବବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ସୁଧାର ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଢୁଙ୍ଗିଆପୁଟ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଡ. ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ODRAF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ସହ ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୋପାଳପୁରଠୁ 370 କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ
ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ୨୨୦ କିଲୋମିଟର, କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମଚ୍ଛଲିପଟନମ୍ ଠାରୁ ୩୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ୩୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ୧୨୫ ରୁ ୧୩୫କିମି ଝଟକା ପବନ ୧୫୦ କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ,୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ରହିବ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଓ ଝଟକା ପବନ ୫୦ କିମି । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ ଅର୍ଥାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମ୍ବା ଝଟକା ପବନ ୭୦ କିମି ରାୟଗଡ଼ା,କନ୍ଧମାଳ,ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହାପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ, ୟାନମ୍ ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୧୦ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ୧୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ୦୬୮୧୧-୨୬୩୯୭୮ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଓ ମାଛଧରା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ତହସିଲଦାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଛି । ୧୧୦ଟି ଏମ୍ସିଏସ୍/ଏମ୍ଏଫ୍ଏସକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ୧,୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୨୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାୟଗଡାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା
ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ବ୍ଲକରୁ ୯୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମା’ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଳକର ୨୧ ଜଣ, କଲୋନରା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ୧୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ରାମନାଗୁଡା ବ୍ଲକର ୧୧ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ୩ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖାଯାଇଛି । ୧୩୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ୩୦୦ ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ରାୟଗଡ଼ାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ । ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ।
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ‘
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ନାହିଁ । ବାକି ଯେଉଁ କନେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ବିମାନ ସେବା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା’ କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ । ପବନର ବେଗ ଏଯାଏଁ ସେତେ ଅଧିକ ରହିନଥିବାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୧୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଆଂଶିକ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ରାଉତ ।
ଗୋପାଳପୁରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ, ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ୩୪ଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ନେଇ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ଗୋଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦରର ହାର୍ବରରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କଟକରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ । ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାଣି ପମ୍ପ, ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଅର୍ଣ୍ଣବ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିକ୍ରେ । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ବାତ୍ୟା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ, କାଲିମେଳା ଓ ପଡିଆ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ସୁକୁମା ଓ ବସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣ୍ଡାହାତୀ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସମେତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ।
ଗଜପତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଗଛ । ଫଳରେ ରାଇଫଙ୍କା-ମାନ୍ଦ୍ରାବାଜୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ।
12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍, 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ ।
ଖୋରଧାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଖୋରଧା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁଟି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନେ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ।
ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସଜାଗ ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପଥ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ନିକଟରୁ ବିପଦଜନକ ଶୁଖିଲା ଓ ଝୁଲିଥିବା ଡାଳ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
8 ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ହଜାର 10 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 48ହଜାର 10 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲାଣି । ସର୍ବାଧିକ ନବରଙ୍ଗପୁର 11270 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ।
- ଗଜପତିରେ 11000
- ମାଲକାନଗିରି 9850
- ଗଞ୍ଜାମରେ 6500
- କଳାହାଣ୍ଡିରେ 2415
- ନୂଆପଡାରେ 1675
- ରାୟଗଡାରେ 300
ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ରହିଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହିଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିଚାଲିବ ବୋଲି ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।