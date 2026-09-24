ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ LIVE: ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଗଭୀର ଅବପାତ
Published : September 24, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 8:05 AM IST
ଗଭୀର ଅବପାତ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ତଥା କାଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଏହା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
LIVE FEED
ଗଭୀର ଅବପାତ
ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression) ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଏହା ୨୩ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଆଜି (୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ଭୋର ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୫-୬୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା । ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି (୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି କାଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିମି, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂର୍ବକୁ ୮୦ କିମି ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର (ଓଡ଼ିଶା)ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମକୁ ୧୭୦ କିମି ଦୂରତାରେ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର 'ଗଭୀର ଅବପାତ'ର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ନିଜେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସେତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ମା ଗୃହରେ ୭୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରାଯାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ପାଙ୍ଗାମ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଗିରକାନପଲ୍ଲୀ, ଢୁଙ୍ଗିଆପୁଟ, ବଦିଲି ଏବଂ ମୋଟୁ ସ୍ଥିତ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଓ ବାଲିମେଳା ପୌରପାଳିକା ସହରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁକମା ରୋଡ୍ ଦେଇ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସୁକମା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ, ବାଲିମେଳା, ଶିଖପାଲୀ ଏବଂ ଦ୍ରୋନପାଲ ଦେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଛି ।
ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି । ପାଣିଗଣ୍ଡା-ରୁଷୁଣିଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ରୁଷୁଣିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳରେ ୫ କିମି ପାହାଡ ଚଢି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ । ଉଦ୍ଧାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବାମଦେଇପଦା ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।