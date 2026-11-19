Cyclone Akvan Live Updates: ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ‘ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ’ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମ୍ଭାବନା, ଗଜପତିରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି
Published : November 19, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 କିମି ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 20) ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 90 ରୁ 100 କିମି ଓ ଝଟକା ପବନ 110 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 19) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (20) ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଓ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର 19ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ କରିବେ ।
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 2ଟି ଟ୍ରେନକୁ 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
LIVE FEED
ଗଜପତିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ନମ୍ବର ହେଉଛି ୦୬୮୧୫-୨୨୨୯୪୩ । ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର।
• ଗୋଷାଣୀ – ୮୮୯୫୯ ୪୯୭୦୨
• ଗୁମ୍ମା – ୯୧୨୪୯ ୬୦୭୬୭
• କାଶୀନଗର – ୭୯୭୮୫ ୦୯୬୧୨
• ରାୟଗଡ଼ା – ୯୦୭୮୪ ୯୫୨୫୧
• ନୂଆଗଡ଼ – ୭୬୦୮୯ ୭୩୪୫୩
• ମୋହନା – ୬୩୭୦୮ ୧୧୯୫୦
• ଆର୍. ଉଦୟଗିରି – ୬୩୭୧୩ ୫୯୯୮୭
• କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି – ୦୬୮୧୫-୨୮୪୨୧୫
• ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି – ୦୬୮୧୫-୨୨୨୦୫୨
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଚ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଜି ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବିଚ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ । ବାଜୁଛି ସାଇରନ, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ।
ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍
ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 କିମି ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ନରସପୁର (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ରୁ ପ୍ରାୟ 440 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ରୁ 440 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ରୁ 580 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ, ଗୋପାଳପୁରରୁ 530 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୁରୀରୁ 590 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ।
ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ନଭେମ୍ବର) ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ସୁଦ୍ଧା ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବର ନିକଟ ନରସାପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟାନମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।