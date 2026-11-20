Cyclone Akvan Live Updates: ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ "ଆକଭାନ୍"ର ବାହ୍ୟ ବଳୟ, 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
Published : November 20, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ 70ରୁ 80 କିମି । ଝଟକା ପବନର ବେଗ ରହିପାରେ 90 କିଲୋମିଟର । ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଫୋକସରେ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ପରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ । ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମେଡିସିନ ମହଜୁଦ । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ।
ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 21କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁଗତି କରି ଏହି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋସାଗରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ "ଆକଭାନ୍" ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମେଘ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସହିତ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ 110 କିମି ଦୂରରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 170 କିମି ପୂର୍ବରେ, ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 170 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ, ପୁରୀ ଠାରୁ 250 କିମି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନରସାପୁର ଠାରୁ 370 କିମି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ।
14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଁଏ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ୧୭ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ l ସେହିପରି ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡା ୧୬୯, ଗଜପତି ୨୧୧, ମାଲାକନଗିରି ୭୮ ଏହିଭଳି ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୪୧ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ଯ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରଖିବେ l ରେଲୱେ ବିଭାଗ ମଧ୍ଯ ଟ୍ରେନ୍ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ଵ l ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ରହିବେ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ l
LIVE FEED
ଗୋପାଳପୁର ନିକଟ ହରିପୁରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମ୍ଭାବନା; ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର
ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୪୧୮ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର (୨୦ ନଭେମ୍ବର ) ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁରଠାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅକୱାନ’ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି’ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରାଯାଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ୪,୧୭୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୩୧୭ ଜଣ ମହିଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୯,୩୪୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨,୬୨୩ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୪ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍, ୨୧୬ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ୧୨୮ଟି ଓଏଫଡିସି ଗଛ କଟାଳୀ ଟିମ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪୧୮ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଉ ୨୮ଟି ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୯୪୧ଟି ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ନହେବା ପାଇଁ ୧୭ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍, ସେଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରେଳ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୪୭ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ତେଣୁ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ବାହ୍ୟ ବଳୟ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ବାହ୍ୟ ବର୍ଷା ବଳୟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଭୂମି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।