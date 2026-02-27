ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲେ 10 କୁବେର ଅଧିକାରୀ, ହୋସ୍ ଉଡାଇଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା
ସାମାନ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଲୋଭ କୋଟିପତି କୁବେର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି । ସେହି ପରି ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଓଡି଼ଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଲୋଭ କୋଟିପତି କୁବେର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି । ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚକିତ ହେଉଛି ।
ନିକଟରେ କଟକ ମଣ୍ଡଳ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୪ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରୁ ନଗଦ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ ଇତିହାସରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡି଼ଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇ 10 ଜଣ କୁବେର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ । ୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୩ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୨୮୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ । ୨୦୨୩ ଜୁନ ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।
ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ୨୦୨୫ ମସିହା ମେ' ୩୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଚଢାଉ ବେଳେ ୨.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗତ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର
ମାଲକାନଗିରି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର । ୨୦୨୫ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ । ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ ବେଳେ ୨.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।
ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା
ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ୨୦୨୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୧ କୋଟି ୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଭାବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୧.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଡିଭିଜନ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ । ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୭୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା
ପୁରୀ ଚାରିଛକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ବେଳେ ନଗଦ ୧ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୭୨୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ଗୟା ସାନ୍ତରା
ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଯୁଗ୍ମ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଗୟା ସାନ୍ତରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୧ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ ।
ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର
କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୧ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
