ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲେ 10 କୁବେର ଅଧିକାରୀ, ହୋସ୍‌ ଉଡାଇଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା

ସାମାନ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଲୋଭ କୋଟିପତି କୁବେର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି । ସେହି ପରି ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଓଡି଼ଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

List of Maximum cash amount seized from officers in the history of Odisha vigilance
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଓଡି଼ଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 27, 2026 at 5:11 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଲୋଭ କୋଟିପତି କୁବେର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି । ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚକିତ ହେଉଛି ।

ନିକଟରେ କଟକ ମଣ୍ଡଳ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୪ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରୁ ନଗଦ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ ଇତିହାସରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡି଼ଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇ 10 ଜଣ କୁବେର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ । ୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୩ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୨୮୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଓଡି଼ଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା (Odisha vigilance)
ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ:

ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ । ୨୦୨୩ ଜୁନ ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।

ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ୨୦୨୫ ମସିହା ମେ' ୩୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଚଢାଉ ବେଳେ ୨.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗତ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର

ମାଲକାନଗିରି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର । ୨୦୨୫ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ । ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ ବେଳେ ୨.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।


ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା
ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ୨୦୨୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୧ କୋଟି ୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଭାବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୧.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଡିଭିଜନ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ । ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୭୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା
ପୁରୀ ଚାରିଛକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ବେଳେ ନଗଦ ୧ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୭୨୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଗୟା ସାନ୍ତରା

ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଯୁଗ୍ମ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଗୟା ସାନ୍ତରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୧ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ ।


ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର
କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୧ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

