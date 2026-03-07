ETV Bharat / state

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ୍, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ

ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ ପଛରେ ମଦ ଓ ମାଂସ ଆସର ସଂପର୍କିତ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।

alcohol and meat consumption reported inside Samleswari Temple Sambalpur
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Samaleswari Temple Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଛରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଜମିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଦୀପଘର ପଛପଟେ 300ରୁ ଅଧିକ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁଲି ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ:
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏନ୍‌ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର, ଦୀପଘର ଓ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସଂପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)
ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିପରି ମଦ ଓ ମାଂସ ଆସର ଜମିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସଂପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଆଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ସଫେଇ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା Quees ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫାଇନ ଲଗାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏନ୍‌ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
alcohol and meat consumption reported inside Samleswari Temple Sambalpur
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)


ପୂଜକ କ୍ରୋଧିତ:
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂଜକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ l ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳୀକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l

କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ:
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କରିଛନ୍ତି,"ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଜମିବା ନେଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ହିଁ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।"

alcohol and meat consumption reported inside Samleswari Temple Sambalpur
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୂପ ଗୁହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମର କିଛି ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରି ପାରିବୁନି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।"

alcohol and meat consumption reported inside Samleswari Temple Sambalpur
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଦୀପ ଘର ପଛ ପଟେ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଚୂଲି ଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ମଦ ବୋତଲ, ବିୟର ବୋତଲ ଓ ବିୟର କେନ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି । ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ଆଗକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ SOPକୁ ବିରୋଧ

ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ: ଛଡାଇ ନେଉଥିଲେ ଚେନ୍, 6 ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟି କମ୍ପିଟେସନ ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର
SAMBALPUR VIRAL VIDEO
SAMBALPUR MUNICIPAL CORPORATION
ODISHA TEMPLE VIRAL VIDEO
SAMALESWARI TEMPLE SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.