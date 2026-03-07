ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ୍, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ
ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ ପଛରେ ମଦ ଓ ମାଂସ ଆସର ସଂପର୍କିତ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
Published : March 7, 2026 at 12:10 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Samaleswari Temple Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଛରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଜମିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଦୀପଘର ପଛପଟେ 300ରୁ ଅଧିକ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁଲି ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ:
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର, ଦୀପଘର ଓ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସଂପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୂଜକ କ୍ରୋଧିତ:
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂଜକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ l ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳୀକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ:
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କରିଛନ୍ତି,"ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମଦ-ମାଂସ ଆସର ଜମିବା ନେଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ହିଁ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।"
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୂପ ଗୁହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମର କିଛି ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରି ପାରିବୁନି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।"
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଦୀପ ଘର ପଛ ପଟେ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଚୂଲି ଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ମଦ ବୋତଲ, ବିୟର ବୋତଲ ଓ ବିୟର କେନ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି । ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ଆଗକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର