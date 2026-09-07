ନନ୍ଦନକାନନରେ ଖୁସି ଖବର, ସିଂହୀ ମାୟା ଦେଲା ୨ ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ
ଗୋଟିଏ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜୀବିତ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 7, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 2:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖର ଖବର। ଦୁଇ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସିଂହୀ ‘ମାୟା’। ହେଲେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜୀବିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବାରୁ ମାୟା ଜୀବିତ ଶାବକର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହିଁ । ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିୟରିଂ ସେଣ୍ଟର (HRC)ରେ ଶାବକର ରଖି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଜୀବିତ ଶାବକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଥର ମା’ ହେଲା ମାୟା
ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସିଂହ ‘ଶିବମ’ ଓ ସିଂହୀ ‘ମାୟା’ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ମେ’ ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ସଂଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୧୨ ଦିନର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଭୋରରେ ମାୟା ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। ରାତି ୨ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ରେ ମାୟା ପ୍ରଥମ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଶାବକଟି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋର ସମୟ ୫ଟା ୪୯ ମିନିଟ୍ରେ ମାୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଶାବକଟି ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବାରୁ ମାୟା ଶାବକର ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିୟରିଂ ସେଣ୍ଟର (HRC)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେଠାରେ ବୋତଲ ଫିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ଶାବକର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା, ଓଜନ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯିବ। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାବକର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ।
ଗତବର୍ଷ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ସିଂହୀ 'ରେୱା' ଆଖି ବୁଜିଥିଲା । ପ୍ରସବକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ରେୱାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ମାତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ସିଂହୀ ରେୱାର ଶରୀରରେ ଜଟିଳତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୩ଟି ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲା ରେଓ୍ବା । ଏହାପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା ୨୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବେ 24 ଟି ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି । ସିଂହ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ବି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘର ହରିଣ ଶିକାର ! ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହରିଣକୁ ମାରିଲା ବାଘ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ