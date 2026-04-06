୭ ଘଣ୍ଟା ଉପାସ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ, ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଘୋଡ଼ଣ ଉଠା ନୀତି ବିବାଦ ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ନିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Lingarajs rituals normal after 7 hours of fasting, action to be taken after investigation, further decision on 20th
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 10:55 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଘୋଡଣ ଉଠା ନୀତି ବିବାଦ। ବୈଠକ ପରେ ବାହାରିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ । ୭ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ନୀତିକାନ୍ତି । ବିବାଦ କିଏ କରିଥିଲା, କାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ହେବ ତଦନ୍ତ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଆଯିବ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ବଡୁ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ଏହି ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥଲା । ବୈଠକ ପରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା । ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଏହି ନୀତି ଆମର ବୋଲି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ୨୦୧୪ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୀତି ବଡୁ ନିଯୋଗର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ କାହାର ଏହି ସେବା ନୀତି, ତଦନ୍ତ ସହ ପରବର୍ତୀ ନିଷ୍ପତି ଆସିବା ଯାଏ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ହୋିଛି ।

ତେଣୁ ସବୁ ସେବାୟତ ଏହି ନିଷ୍ପତିକୁ ନେଇ ସେବାନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏହି ନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ସତ୍ଵ ଲିପି ଆଧାରରେ ଏହି ନୀତି କାହାର, କିଏ ଏହାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତି ସହ ନୀତି ବାହାରେ ଯାଇଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ । ଏହାର ତଦନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବଡୁ ନିଯୋଗ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ବଡୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ସେବାନୀତି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସୁଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରି ରକ୍ତପାତ କରାଉଛନ୍ତି । ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାରପିଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ପତି କହିଛନ୍ତି, ଘୋଡ ନୀତିରେ କିଏ ବିଭ୍ରାଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କିଏ ଏହାର ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଭୁଲ କାହାର, ବିବାଦ କିଏ କରିଛି, ତାହା ଜଣା ପଡିବ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କଥା ମାନି ଆମେ ପୂଜା ନୀତି କରିବୁ, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

