ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩୦ କୋଟି
ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସେପଟେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ୩୩୦ କୋଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 16, 2026 at 4:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶେଷ ହେଲା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବା ମହାଶିବରାତ୍ରୀ । ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ରାତ୍ର 8.30 ସମୟରେ ଉଠିଥିଲା ମହାଦୀପ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଭକ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜାଗର ଯାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ 330 କୋଟି :
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ । ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଧାରା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା, ଶୈବ ଉପାସନା ଓ ଶକ୍ତି ଉପାସନା । ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ଆମ ସରକାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗଭର ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ।ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 180 କୋଟି, ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ।ଏହାସହ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।"
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥିଲା ମହାଦୀପ । ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ, ହେଲେ ରାତି 8:30ରେ ଉଠିଥିଲା ମହାଦୀପ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି," ଏଥର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମହାଦୀପ ଉଠିଛି । ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ ବୋଲି । ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି।"
ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଛି । ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏଥର କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ କି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର