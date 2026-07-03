ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ: ଜଣେ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟର- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 3, 2026 at 11:10 PM IST
Lightning strikes wedding party, ଢେଙ୍କାନାଳ: ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା । ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ଲୁହରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା । ଏପରି କିିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଖୁସିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡପାର୍ଟିର ତାଳେତାଳେ ନାଚିଗାଇ ଝୁମୁଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ । ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଘନେଇ ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା ବଜ୍ରପାତ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିଗଲା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଛି । ଖୁବ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଟି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ଯାହାର ଫଳ ସ୍ବରୁପ ଆଜି ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହା କାଳ ସାଜିଛି । ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଧୂମଧାମରେ ବାଜା ବଜାଇ ନାଚଗୀତ କରି ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥାଏ l ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ୟାହା ଫଳରେ ଏକ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଛି । ଏହି ବଜ୍ରାଘାତରେ ତିନି ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ l ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ରଞ୍ଜା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ରଞ୍ଜା ଛକ ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା । ବଜ୍ରପାତରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଲିପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ଅମିନ ବେହେରା । ଏହା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଆହତମାନେ ହେଲେ କୋଇଲି ପଙ୍ଗିର ତପନ ଜେନା ଓ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଦେହୁରୀ । ଗୁରୁତର ଆହତ ମନୋଜ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ