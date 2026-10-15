ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ

ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Lightning claims 300 lives annually in Odisha; early siren systems to be introduced in 200 panchayats across the country.
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NATIONAL WORKSHOP ON LIGHTNING SAFETY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫୦କୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା

ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ (ETV Bharat Odisha)

ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ ରୁ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ୫୦ କୁ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆଧାରରେ ଆସିବ ନୂଆ ଏସଓପି । ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦେଶର ୨୦୦ ପଂଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ । ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବରୁ ବାଜିବ ଏହି ସାଇରନ । ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଓଡିଶା ସମେତ ଦେଶର ୨୦୦ ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ପରେ ସମସ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରଭାବିତ ପଂଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡାରେ ୧୦୦୦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ବର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଓଡିଶାରେ ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଁଚିବ ।

Lightning claims 300 lives annually in Odisha; early siren systems to be introduced in 200 panchayats across the country.
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ (ETV Bharat Odisha)


ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଜ୍ରପାତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଵରୁପ ହୋଇଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ତଥା ବଜ୍ରପାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ, ଆଲୋଚନା ତଥା ମାନସମନ୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏସଓପି ଆଣାଯିବ ।

ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର
ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


OSDMAର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବଜ୍ରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବିପଦ ଆକଳନ, ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କୃଷକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିକୁ କିପରି ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ୧୬ ଦୁଇଦିନ ଧରି OSDMA ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ଗବେଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ OSDMAର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । OSDMAର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡ. କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଵାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । OSDMAର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

Lightning claims 300 lives annually in Odisha; early siren systems to be introduced in 200 panchayats across the country.
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏସଓପି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା: OSDMAର ୨ ଦିନଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଜାତୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା
NATIONAL WORKSHOP LIGHTNING SAFETY
WEATHER FORECAST WORKSHOP
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କର୍ମଶାଳା
LIGHTNING SAFETY PROGRAMME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.