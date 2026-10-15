ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ୩୦୦ ଜୀବନ; ଦେଶର ୨୦୦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ
ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 15, 2026 at 9:13 PM IST
NATIONAL WORKSHOP ON LIGHTNING SAFETY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫୦କୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା ।
ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ ରୁ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ୫୦ କୁ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆଧାରରେ ଆସିବ ନୂଆ ଏସଓପି । ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦେଶର ୨୦୦ ପଂଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଲି ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ । ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବରୁ ବାଜିବ ଏହି ସାଇରନ । ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଓଡିଶା ସମେତ ଦେଶର ୨୦୦ ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଇରନ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ପରେ ସମସ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରଭାବିତ ପଂଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡାରେ ୧୦୦୦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ବର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଓଡିଶାରେ ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଁଚିବ ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଜ୍ରପାତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଵରୁପ ହୋଇଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ତଥା ବଜ୍ରପାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ, ଆଲୋଚନା ତଥା ମାନସମନ୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏସଓପି ଆଣାଯିବ ।
OSDMAର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବଜ୍ରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବିପଦ ଆକଳନ, ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କୃଷକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିକୁ କିପରି ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ୧୬ ଦୁଇଦିନ ଧରି OSDMA ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ଗବେଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ OSDMAର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । OSDMAର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡ. କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଵାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । OSDMAର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏସଓପି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା: OSDMAର ୨ ଦିନଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର