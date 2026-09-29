ଅକ୍ଟୋବର 6 ଯାଏଁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ଚେତାବନୀ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 29, 2026 at 5:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 3.1ରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ (ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7 : No Warning. #odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/cJGpivhnsj— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 28, 2026
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋରଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ:
ଏପଟେ ଗତକାଲିର ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 32 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ମିଆଁମାର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତା'ପରେ, ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ମିଆଁମାର ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ ବାଙ୍କୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୪୫ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ
ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବେନଶ୍ବର