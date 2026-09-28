ଆସନ୍ତା 29ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ’
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣିବେ ଆମ ରାଜା ମହାରାଜା ଓ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ସୈନିକଙ୍କ କଥା। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 28, 2026 at 9:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଯୋଡି ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି । ଆସନ୍ତା ୨୯ରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ’ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ’କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଐତିହାସିକ ଶୋ’ ଦେଖିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ’
ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କହିବ ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗାଥା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣିବେ ଆମ ରାଜା ମହାରାଜା ଓ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ସୈନିକଙ୍କ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୌରବକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (ITDC) ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋ’ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଶୋ’
ଏହି ଶୋ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆଲୋକ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାହାଣୀ କଥନ ଶୈଳୀର ସମାହାରରେ ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୋ’ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୧୬ ମିନିଟ୍ ୭ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୧୨୦ ଜଣ ଦର୍ଶକ ବସି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦୁଇଟି ଶୋ’ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶୋ’ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ୭:୩୫ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋ’ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୪୫ ରୁ ୮:୨୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିକେଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ www.bookodisha.com ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଆଲୋକ ଓ ଧ୍ୱନିର ଚିତ୍ରପଟରେ ପାହାଡ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମନ୍ଦିରମାକିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ଧଉଳିରେ ଏହି ଶୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଛବି ସହ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତି ଓ ଆମ କଳିଙ୍ଗର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗାଥା କହିବ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଏହାସହ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସହରରେ ୨ ରାତି ୩ ଦିନ ରହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଓ ଏହାର ବିଶାଳ ତହସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ନଜର ରଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ସହ ଶୌଚାଳୟ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଧରାବରୋହକୁ ପହଂଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମତ ମତ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ୧୭ ମିନିଟ ଅବଧିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତନ ହେବ।
ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ମିଳିବ । ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । asi ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି।
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶିକା ମୁଗ୍ଧା ସ୍ନିହା କହିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାର ଏହା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ୫ ବର୍ଷ ଯାଏ ବିଭାଗ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବୁ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବା ସହ ରିଲସ ଦେଖିବା ପରି ୧୭ ମିନିଟ ଆମ ଐତିହ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀକୁ ରିଲସ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବୀରଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଜାଣି କଳିଙ୍ଗର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଚିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁଠି ସାଧିୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଜଳତର୍ପଣ ଦେବେ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଖାରବେଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ! ୧୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର